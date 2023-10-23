رفع الدعم المالي ليشمل 160 مهنة في السعودية

أعلن "صندوق تنمية الموارد البشرية" وبالتعاون مع وزارة الثقافة السعودية؛ عن رفع نسبة الدعم المالي في منتج دعم التوظيف من 30% إلى 50%، وبحد أقصى 3 آلاف ريال، وذلك في 160 مهنة ثقافية في 286 نشاطاً لتعزيز الاستدامة المهنية وتحقيق الاستقرار الوظيفي في قطاع العمل الثقافي بالمملكة.

ويأتي إعلان رفع نسبة الدعم وفقاً للدراسة التي أجريت بين الجهتين على إثر اتفاقية التعاون المبرمة في وقت سابق، حيث جرى تحديد المهن الثقافية والأنشطة التابعة لها من أجل تعزيز توطين القطاع وإمداده بالكوادر المؤهلة والمدربة؛ تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم عجلة التوطين وتحقيق الاستدامة الوظيفية.

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وتستهدف الاتفاقية التي وقعت مطلع العام الجاري؛ تنمية رأس المال البشري في قطاع الثقافة والفنون وتعزيز التعاون والمواءمة في مجالات العمل المشتركة فيما يتعلق بدعم التدريب والتوظيف في القطاع، وفق ما أعلنه "صندوق تنمية الموراد البشرية".

كما تضمّنت الاتفاقية عدة مجالات للتعاون المشترك بين الطرفين، من أهمها تعزز الاستدامة المهنية للممارسين والهواة وروّاد الأعمال في مختلف المجالات الثقافية، وتحفّز القوى العاملة في تبنّي أنماط العمل الحديثة في العديد من المهن الثقافية، إضافةً إلى عقد ورش عمل مع الجهات المعنيّة؛ للتعريف بالبرامج والمبادرات الداعمة لتوطين قطاعات الثقافة والفنون.

وتعتبر هذه الاتفاقية إحدى الشراكات التي تعمل من خلالها الجهتان لتحقيق أهدافهما، وذلك في صورة تكاملية بين الجهات الحكومية سعياً لتحقيق تنمية وطنية شاملة، حيث تعد وزارة الثقافة هي الجهة المسؤولة عن المشهد الثقافي بالمملكة، وتُشرِف على قطاعاته المختلفة، فيما يدعم صندوقُ تنمية الموارد البشرية ببرامجه التي يُقدّمها الإرشاد، التمكين والتدريب للمساهمة في الاستدامة المهنية.