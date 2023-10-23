منتدى الاستثمار السعودي الأوروبي يشهد توقيع اتفاقيات بين الجهات الحكومية والخاصة

افتتح وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح اليوم، منتدى الاستثمار السعودي – الأوروبي المنعقد في مدينة الرياض، بحضور المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات من المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكثر من 1000 ممثل من القطاع الحكومي والخاص.

وأشار وزير الاستثمار خلال كلمته الافتتاحية، إلى ما تشهده المملكة من تحول نوعي وتاريخي، وما تتميز به من تنوع اقتصادها، وسرعة تحسن بيئة الأعمال وقدراتها التنافسية العالمية.

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وأكّد أن الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي مهمة وقوية، حيث استثمرت أكثر من 1300 شركة أوروبية في المملكة، مشيرا إلى وجود استثمارات سعودية مهمة في معظم دول الاتحاد الأوروبي وفق "واس".

وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في المملكة أظهر نمواً قوياً في عام 2022 مقارنة بالعام السابق له، وذلك في العديد من القطاعات المختلفة، و بلغ حجم التجارة بين المملكة والاتحاد الأوروبي 80 مليار يورو في الفترة ذاتها، ما يمثل نموًا سنويًا قدره 30%.

ويستعرض المنتدى عددًا من الموضوعات منها التحول إلى الطاقة النظيفة، وصناعات الحياد الصفري والموارد الطبيعية في المملكة، والنقل والبنية التحتية، كما سيناقش المشاركون موضوعات التعدين، والتصنيع، وسلاسل الإمداد، والسياحة، والثقافة، والرياضة، والشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وقطاع الصحة متضمنًا تقديم الخدمات والصناعة والتقنية الحيوية، إضافةً إلى الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وسيشهد المنتدى توقيع عدة اتفاقيات شراكة ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة بين الجهات الحكومية والخاصة، إضافةً إلى إقامة ورش عمل لمناقشة مختلف القطاعات.