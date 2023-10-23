"هيئة الاستثمار" توقع مذكرة تفاهم مع بنك خليجي للترويج للاستثمار في مصر

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم مع بنك قطر الوطني للترويج للاستثمار في البلاد.

وقالت الهيئة في بيان إن البنك سيقوم بموجب مذكرة التفاهم بالترويج لفرص الاستثمار في مصر داخليا وكذلك من خلال فروعه حول العالم، حيث سيعرف عملاءه بخدمات الهيئة والفرص الاستثمارية المتاحة.

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وأضافت أن البنك، الذي يعمل في مصر تحت مسمى بنك قطر الوطني الأهلي، سيوفر معلومات حول القطاعات الاقتصادية للعملاء المهتمين بالاستثمار في مصر وتنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملائه مع قيادات الهيئة أثناء الجولات الترويجية داخل مصر وخارجها، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وأوضح البيان أن الهيئة ستزود البنك بالمعلومات والتشريعات الخاصة ببيئة الأعمال والفرص الاستثمارية والقطاعات المستهدفة حسب خطط الدولة.

ونقل البيان عن حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة قوله إن مذكرة التفاهم تهدف للاستفادة من انتشار فروع البنوك التجارية في الداخل والخارج موضحا أن الهيئة ستقوم في المقابل بتعريف المستثمرين بالمزايا التمويلية التي تقدمها تلك البنوك.