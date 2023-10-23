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المغرب (رويترز) اقتصاد مناسبة
المغرب -(رويترز)
اقتصاد المغرب

مقترح حكومي في المغرب برفع ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الميزانية

تدريجيا إلى 20% في 2026

دبي - العربية.نت
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قالت القناة الثانية بالتلفزيون المغربي اليوم الاثنين إن مشروع الموازنة لعام 2024 يتضمن مقترحا برفع ضريبة القيمة المضافة على نقل المسافرين والبضائع تدريجيا من 14 % حاليا لتصل إلى 20 % بحلول 2026.

وذكرت القناة على منصة "إكس" أن المقترح يتضمن رفع الضريبة إلى 16 %اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2024 ثم 18 %في 2025، ولا يشمل المقترح عمليات النقل بالسكك الحديديةوفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وقبل أيام قدمت وزارة المالية المغربية إلى البرلمان الموافقة على مسودة ميزانية 2024 بقيمة إجمالية 638 مليار درهم (62 مليار دولار)، بزيادة 6.3% عن العام الماضي.

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ووفقا للوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز"، يوم الجمعة الماضي ، تعطي مسودة الميزانية الأولوية لإعادة الإعمار بعد الزلزال الذي هز البلاد وتعميم شبكات الحماية الاجتماعية وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم وتشجيع الاستثمار.

وأبقت الحكومة على توقعات النمو للبلاد دون تغيير عند 3.7 % في 2024 مقابل 3.4% متوقعة هذا العام.

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