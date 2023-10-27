الإنفاق الاستهلاكي في أميركا يفوق التوقعات في سبتمبر

ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في سبتمبر/أيلول مما يبقيه على مسار نمو أعلى مع دخول الربع الأخير في حين ارتفع التضخم الشهري.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، اليوم الجمعة، بأن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، ارتفع بنسبة 0.7% الشهر الماضي. ولم يتم مراجعة بيانات أغسطس/آب وظلت تظهر ارتفاعا في الإنفاق بنسبة 0.4%.

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وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الإنفاق 0.5%. وتضمن تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث الذي نُشر أمس الخميس هذه البيانات. وأظهر التقرير تسارع إنفاق المستهلكين بشكل حاد، مما ساهم في نمو الاقتصاد بأسرع وتيرة فيما يقرب من عامين.

وفي حين أن معدل النمو القوي في الإنفاق الاستهلاكي لن يكون مستداما على الأرجح، يبشر التحول القوي في الربع الأخير بالخير بالنسبة للإنفاق في الربع الأخير وسط التحديات المتزايدة. ويأتي الإنفاق الاستهلاكي مدفوعا بنمو قوي في الأجور وسحب الأسر مما ادخرته خلال جائحة كوفيد-19.

وارتفع مؤشر إنفاق الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4% في سبتمبر/أيلول بعد صعوده بنفس الهامش في أغسطس/آب.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة متقلبة الأسعار، ارتفع مؤشر إنفاق الاستهلاك الشخصي 0.3% بعد صعوده 0.1% في الشهر السابق. وارتفع ما يسمى بمؤشر إنفاق الاستهلاك الشخصي الأساسي 3.7% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول. وكانت هذه أقل زيادة في أكثر من عامين وتأتي بعد زيادة بنسبة 3.8% في أغسطس/آب.