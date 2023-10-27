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الذكاء الاصطناعي آيستوك
الذكاء الاصطناعي - آيستوك
ذكاء اصطناعي

غوتيريش يعين لجنة لتقديم المشورة بشأن الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي

أكد أن اللجنة ستصدر توصيات أولية بحلول نهاية العام وتوصيات نهائية بحلول صيف عام 2024

الأمم المتحدة - أسوشيتد برس
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، يوم الخميس، عن تعيين لجنة استشارية عالمية مكونة من 39 عضوا لتقديم تقرير عن الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي ومخاطره وتحدياته وفرصه الرئيسية.

صرح غوتيريش في مؤتمر صحافي أن المجموعة المتوازنة بين الجنسين والمتنوعة جغرافيا والتي تمتد عبر أجيال ستصدر توصيات أولية بحلول نهاية العام وتوصيات نهائية بحلول صيف عام 2024. وستصب هذه التوصيات في "قمة الأمم المتحدة للمستقبل"، والتي سيحضرها زعماء العالم في سبتمبر/كانون أول 2024.

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قال الأمين العام للأمم المتحدة: "في أوقاتنا الصعبة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز التقدم الاستثنائي للبشرية"، مضيفا أن إمكاناته التحويلية من أجل الخير "يصعب حتى فهمها".

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لكنه أشار إلى أن "الأضرار المحتملة للذكاء الاصطناعي تمتد إلى مخاوف جدية بشأن المعلومات الخاطئة والمضللة؛ وترسيخ التحيز والتمييز، المراقبة وانتهاك الخصوصية، والاحتيال، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان".

قال غوتيريش إنه من الواضح بالفعل أن الاستخدام الضار للذكاء الاصطناعي "يمكن أن يقوض الثقة في المؤسسات، ويضعف التماسك الاجتماعي، ويهدد الديمقراطية نفسها".

وتابع أن خبرات الذكاء الاصطناعي تتركز الآن "في عدد قليل من الشركات والبلدان" مما قد يؤدي إلى تفاوتات عالمية أعمق "ويحول الفجوات الرقمية إلى هوة". وقال إن ما نحتاج إليه هو تنسيق العمل العالمي.

تقول الأمم المتحدة إن تشكيل الهيئة، التي تضم خبراء من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع البحثي والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، يمثل خطوة مهمة في جهودها لمعالجة قضايا الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي، وسيساعد في سد الفجوة بين المبادرات الحالية والناشئة.

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