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البنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي
اقتصاد روسيا

"المركزي" الروسي يرفع سعر الفائدة إلى 15% على أساس سنوي

أقر زيادة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطتين

دبي - العربية.نت
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رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطتين مئويتين إلى 15% سنوياً، الأمر الذي يشير إلى زيادة كبيرة في ضغط التضخم الحالي.

وجاء في بيان صحافي صادر عن البنك المركزي اليوم الجمعة، "قرر مجلس إدارة بنك روسيا (البنك المركزي) زيادة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطتين، إلى 15.00% سنوياً، وقد زاد ضغط التضخم الحالي بشكل كبير يفوق توقعات بنك روسيا".

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وأضاف البيان "إن الزيادة المطردة في الطلب المحلي تتجاوز بشكل تزايد إمكانيات التوسع في إنتاج السلع والخدمات، ووفقاً للبنك المركزي فإن توقعات التضخم لا تزال عند مستويات مرتفعة"، وفق لوكالة "تاس".

وأشار بنك روسيا إلى أنه سيتم اتخاذ المزيد من القرارات بشأن سعر الفائدة الرئيسي مع الأخذ في الاعتبار ديناميكيات التضخم الفعلية والمتوقعة بالنظر إلى أهداف التنمية الاقتصادية على المدى المتوقع، إلى جانب تقييم المخاطر الناجمة عن الظروف الداخلية والخارجية وردود الفعل في الأسواق المالية.

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