قيمتها 223 مليار دولار.. أوروبا تقدم قريباً آلية لاستخدام عائد الأصول الروسية المجمدة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن المفوضية ستقدم قريبا مقترحات بشأن استخدام عائدات 211 مليار يورو (223 مليار دولار) أصول روسية مجمدة لتمويل كييف.

وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحافي عقب قمة الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة: "لقد جمدنا أصولا روسية بقيمة 211 مليار يورو، حاليا تذهب عائداتها إلى بعض المؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي، وسنقدم قريبًا مقترحات لاستخدام عائدات هذه الأموال لمساعدة أوكرانيا وإعادة إعمارها".

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وأضافت فون دير لاين، أنه سيتم إرسال هذه الأموال إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي، ثم توزيعها على احتياجات أوكرانيا، وفق ما نقلته وكالة "تاس" الروسية.

هذا، وأعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا على استخدام جزء من عائدات الأصول الروسية المجمدة لدعم كييف، وأن قمة الاتحاد أكدت أن مساعدة كييف تظل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

والأسبوع الماضي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن المفوضية صرفت مساعدة لأوكرانيا حجمها 1.5 مليار يورو، ليصل دعمها لها حتى الآن إلى ما يقرب من 83 مليار يورو.