الأسواق تترقب اجتماع "الفيدرالي" الأميركي وسط توقعات بتثبيت الفائدة

يتوقع العديد من الاقتصاديين، و"وول ستريت" أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم الأربعاء إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاماً في محاولة لمعالجة التضخم دون الإضرار بالاقتصاد الأميركي المزدهر.

وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي بسرعة برفع سعر الإقراض القياسي خلال معظم العام الماضي، حيث رفعه إلى نطاق يتراوح بين 5.25 و5.50% على أمل إعادة التضخم إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2%.

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وعندما يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فإنه يرفع تكلفة الاقتراض من البنك، مما يضعف النشاط الاقتصادي ويضعف سوق العمل.

وكتب كبير الاقتصاديين الأميركيين في غولدمان ساكس، ديفيد ميريكل، في مذكرة حديثة: "يبدو أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أشاروا إلى أنهم لن يقوموا برفع أسعار الفائدة".

وأضاف: "نحن نفسر تعليقاتهم الأخيرة على أنها تعني أن معظمهم يفضلون عدم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، بما يتماشى مع توقعاتنا".

ولكن في حين يرى محللون آخرون، بما في ذلك المحللون في بنك أوف أميركا ودويتشه بنك، أن التوقف المؤقت في نوفمبر أمر محتمل للغاية، فإنهم كانوا أقل يقيناً من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى دورة رفع أسعار الفائدة.

يخصص متداولو العقود الآجلة احتمالاً يزيد عن 98% بأن يصوت بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في نوفمبر، وفقاً لبيانات مجموعة "CME".

اقتصاد مرن

فمنذ أن بلغ ذروته عند أكثر من 7% في يونيو من العام الماضي، انخفض التضخم، مقاسا بالمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بأكثر من النصف - على الرغم من أنه لا يزال عالقا بقوة فوق مستوى 3%.

ويتوقع العديد من المحللين، بما في ذلك أولئك الذين يعملون لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود هذا العام بسبب الوتيرة السريعة لرفع أسعار الفائدة.

ومع ذلك، ظل النمو الاقتصادي قويا إلى حد مدهش، الأمر الذي عزز التوقعات بما يسمى "الهبوط الناعم"، عندما يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض التضخم بسلاسة دون إلحاق الضرر بالاقتصاد.

وقد أظهر سوق العمل، الذي يتولى بنك الاحتياطي الفيدرالي دعمه أيضاً، بعض علامات الضعف هذا العام، على الرغم من أن معدل البطالة لا يزال قريباً من أدنى مستوياته التاريخية.

وقال الرئيس جو بايدن في بيان الخميس، بعد وقت قصير من نشر أحدث الأرقام الاقتصادية: "أقول دائما إنه من الخطأ الرهان ضد الشعب الأميركي".

عوائد السندات

وعلى الرغم من السلسلة القوية من البيانات الاقتصادية الأخيرة، فقد أصبح قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة أسهل بسبب الارتفاع الأخير في عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل.

في حين أن سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يؤثر بشكل رئيسي على معدلات الاقتراض التي تقدمها البنوك، فإن عوائد سندات الخزانة تحدد "كل شيء بدءاً من معدلات الرهن العقاري إلى عائدات سندات الشركات والبلديات"، كما كتبت ديان سونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة "KPMG"، في مذكرة حديثة للعملاء.

وبالنسبة لبعض المحللين، مثل ديفيد ميريكل من بنك غولدمان ساكس، لعب "الارتفاع السريع في عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات" الدور الأكبر في تشكيل القرار المحتمل لبنك الاحتياطي الفيدرالي بتعليق أسعار الفائدة اليوم الأربعاء.

وكتب الاقتصاديون في سيتي في مذكرة حديثة للعملاء أن لجنة تحديد سعر الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي "يبدو أنها تجمعت حول وجهة نظر مفادها أن التشديد الأخير في الظروف المالية بقيادة ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل جعل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى غير ضروري".

وفي اجتماعه الأخير، أشار صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يتوقعون زيادة أخرى واحدة على الأقل هذا العام، لكنهم خففوا من لهجتهم بشأن المزيد من الارتفاعات في الأسابيع التي تلت ذلك.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن موقف السياسة الحالي "مقيد"، مما يشير إلى أن السياسة النقدية تعمل على ممارسة "ضغط هبوطي على النشاط الاقتصادي والتضخم".

بدوره، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، إنه يعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي "في النقطة التي يمكننا فيها الحفاظ على أسعار الفائدة حيث هي".

وأضاف: "أعتقد أن عدم القيام بأي شيء في هذه اللحظة يعني القيام بالكثير".

مع توقف مؤقت، ولكن مؤكد فيما يتعلق بالأسواق والمحللين، يتركز الاهتمام مرة أخرى على المؤتمر الصحافي لباول بعد إعلان القرار.

وكتب الاقتصاديون في سيتي في مذكرة المستثمرين الأخيرة: "على الرغم من الحذر الجديد، نتوقع أن يستخدم الرئيس باول المؤتمر الصحافي لإعادة التأكيد على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يعتمد على البيانات وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتردد في الرد إذا تحققت المخاطر الصعودية على التضخم".