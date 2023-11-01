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من مخيم جباليا بعد القصف الإسرائيلي (فرانس برس)
من مخيم جباليا بعد القصف الإسرائيلي (فرانس برس)
الشرق الأوسط

انقطاع "كامل" لخدمات الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة

بسبب فصل المسارات الدولية

القدس – (أ ف ب)
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أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، فجر الأربعاء، أنّ كلّ خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية والخلوية في قطاع غزة "انقطعت بالكامل".

وقالت الشركة في بيان "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الدولية، والتي تم إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة أخرى".

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والأسبوع الماضي، انقطعت شبكة الإنترنت والهاتف بشكل كامل قبل أن تعود مجدداً، السبت.

ويومها، اتّهمت الحكومة التابعة لحركة حماس إسرائيل بالسعي إلى فصل غزة عن العالم الخارجي من أجل "ارتكاب مجازر" في القطاع.

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