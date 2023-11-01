انكماش القطاع الخاص الصناعي الصيني في أكتوبر

انكمش نشاط الصناعات التحويلية في القطاع الخاص بالصين على نحو غير متوقع الشهر الماضي. وهو ما يشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي يفقد زخمه ويضغط على صناع السياسات الذين يحاولون دعم النمو.

وتراجع مؤشرCaixin لمديري المشتريات إلى 49.5 نقطة الشهر الماضي من 50.6 نقطة، فيما توقع المحللون ارتفاعه إلى 50.8 نقطة.

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يذكر أن مستوى الخمسين نقطة يفصل بين النمو والانكماش.

وكانت بيانات المكتب الوطني للإحصاء قد أظهرت مؤخرا عودة نشاط المصانع مرة أخرى إلى الانكماش عند 49.5 نقطة.