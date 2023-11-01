باول: الفيدرالي لا يفكر بخفض الفائدة حالياً.. والتركيز على خفض التضخم إلى 2%

قال رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إن الفيدرالي يتحرك بحذر، ولا يفكر بخفض الفائدة حاليا بينما يستهدف الوصول بالتضخم إلى 2%.

وأضاف باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية للفيدرالي: "الوصول إلى أهداف التضخم ما زال أمامه طريق طويل".

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وأوضح أن بضعة أشهر من البيانات الجيدة ليست سوى البداية حتى نثق بأن التضخم يتجه للانخفاض بشكل مستدام نحو الهدف المنشود.

وتابع: "النشاط في القطاع السكني يضعف بعد ارتفاعه صيفاً.. في ظل ارتفاع معدلات الرهن العقاري".

وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير، ليكون القرار الثالث بالتثبيت خلال اجتماعات عام 2023.

وصوت مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى 5.5%، وهو أعلى مستوى لها منذ 22 عاما.

وترك الفيدرالي الباب مفتوحا أمام زيادة تكاليف الاقتراض مجددا في بيان لسياسته أقر فيه بقوة الاقتصاد الأميركي، لكنه أشار أيضا إلى الأوضاع المالية الأصعب التي تواجهها الشركات والأسر.