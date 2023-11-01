اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد السعودية

نمو نشاط البنوك السعودية للشهر التاسع على التوالي

ارتفاع الموجودات الأجنبية 3% خلال سبتمبر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر سبتمبر، نمو صافي الموجودات الأجنبية بنسبة 3% على أساس شهري إلى 1.576 تريليون ريال.

لكن على أساس سنوي سجل صافي الموجودات الأجنبية تراجعا بنسبة 6.5%.

مادة اعلانية

ونمت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص للشهر التاسع على التوالي لتبلغ 1.476 تريليون ريال في سبتمبر، مسجلة زيادة 0.9% على أساس شهري وزيادة بأكثر من 9% على أساس سنوي.

فيما تراجع التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف، 18% على أساس شهري إلى 5.837 مليار ريال لكن التراجع على أساس سنوي بلغ 41%.

من جانبه، قال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، إن تباطؤ نمو الودائع في الربع الثالث مقابل استمرار نمو الإقراض بالفترة نفسها.

وأضاف الرقيب، مع "العربية_Business"، اليوم الأربعاء، أن إقراض البنوك يسجل نموا بـ 10% في سبتمبر على أساس سنوي.

وأشار إلى أن إقراض الشركات، هو المحرك الأقوى لنشاط الائتمان للبنوك السعودية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى "المتوسط".. لماذا؟ الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى "المتوسط".. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط