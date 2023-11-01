نمو نشاط البنوك السعودية للشهر التاسع على التوالي

أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر سبتمبر، نمو صافي الموجودات الأجنبية بنسبة 3% على أساس شهري إلى 1.576 تريليون ريال.

لكن على أساس سنوي سجل صافي الموجودات الأجنبية تراجعا بنسبة 6.5%.

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ونمت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص للشهر التاسع على التوالي لتبلغ 1.476 تريليون ريال في سبتمبر، مسجلة زيادة 0.9% على أساس شهري وزيادة بأكثر من 9% على أساس سنوي.

فيما تراجع التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف، 18% على أساس شهري إلى 5.837 مليار ريال لكن التراجع على أساس سنوي بلغ 41%.

من جانبه، قال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، إن تباطؤ نمو الودائع في الربع الثالث مقابل استمرار نمو الإقراض بالفترة نفسها.

وأضاف الرقيب، مع "العربية_Business"، اليوم الأربعاء، أن إقراض البنوك يسجل نموا بـ 10% في سبتمبر على أساس سنوي.

وأشار إلى أن إقراض الشركات، هو المحرك الأقوى لنشاط الائتمان للبنوك السعودية.