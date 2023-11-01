اقتصاد الصين
"المركزي" الصيني يسحب 109 مليارات يوان من النظام المصرفي
نتيجة الزيادة المفاجئة في تكاليف الاقتراض قصير الأجل
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سحب البنك المركزي الصيني السيولة النقدية من النظام المصرفي، ما يشير إلى أنه يرى أن الزيادة المفاجئة يوم أمس في تكاليف الاقتراض قصير الأجل بمثابة اضطراب مؤقت.
وقام بنك الشعب الصيني بسحب مبلغ قدره 109 مليارات يوان ما يعادل نحو 15 مليار دولار من سوق النقد، من خلال تقديم اتفاقيات إعادة شراء عكسية لمدة سبعة أيام.
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وجاءت خطوة السحب النقدي على الرغم من تشديد شروط التمويل بشكل حاد في الأيام الأخيرة بسبب الطلب الذي صاحب نهاية الشهر والناجم عن مدفوعات الضرائب ومبيعات السندات الحكومية الكبيرة.
حيث أبلغ أحد المتداولين عن ارتفاع يصل إلى 50% في معدل الفائدة الليلية في صفقات منعزلة يوم أمس.
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