احتياطيات العملات الأجنبية بالمركزي التركي ترتفع لـ25 مليار دولار

أظهرت بيانات اليوم الخميس أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي التركي ارتفع بنحو 2.6 مليار دولار إلى 25.15 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 27 أكتوبر تشرين الأول.

وانتعشت الاحتياطيات بشكل عام منذ أوائل يونيو/حزيران، بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة، عندما انخفضت إلى سالب 5.7 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ بدء نشر البيانات في عام 2002.

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وقالت السلطات إنها أوقفت في الشهور الأخيرة ممارسة استمرت لسنوات للاستفادة من الاحتياطيات لمواجهة الطلب على العملات الأجنبية وتثبيت سعر الليرة التركية.

تأتي هذه البيانات تزامنا مع إعلان محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان اليوم الخميس إن البنك رفع توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام إلى 65% من 58% كما رفع توقعاته للتضخم بنهاية 2024 إلى 36% من 33%.

وأشارت إلى أنها تتوقع أن يبدأ تراجع معدل التضخم في النصف الثاني من العام المقبل.