اقتصاد اليابان
اليابان تعلن عن خطة تحفيز اقتصادية بقيمة 113 مليار دولار
وسط ضغوط معيشية شديدة بسبب ارتفاع الأسعار
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كشف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الخميس، عن حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 113 مليار دولار، تهدف إلى التخفيف من تداعيات التضخّم في البلاد.
ومنذ بدأت الحرب في أوكرانيا، يتعرّض الناخبون في ثالث أكبر اقتصاد في العالم لضغوط معيشية شديدة بسبب ارتفاع الأسعار.
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بالمقابل، هبطت معدلات تأييد كيشيدا في استطلاعات الرأي إلى أدنى مستوى لها منذ توليه منصبه في 2021.
وقال رئيس الوزراء خلال اجتماع حكومي حضره مسؤولون من الحزب الحاكم إنّ "هذه الحزمة... من المتوقع أن تصل قيمتها الإجمالية إلى أكثر بقليل من 17 تريليون ين (113.2 مليار دولار)".
وأوضح كيشيدا أن "الركيزة الأكثر أهمية لهذه التدابير الاقتصادية الشاملة هي تعزيز القدرة التوريدية لتعزيز قدرة الشركات على الكسب للشركات".
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