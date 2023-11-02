تراجع دخل 51% من الشركات الإسرائيلية بسبب الحرب

أظهرت بيانات رسمية أن نحو 51% من الشركات الإسرائيلية تشهد تراجعا في دخلها بسبب الحرب، بحسب استطلاع أجراه مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، شمل نحو 1700 شركة.

ومن بين أكثر القطاعات تضررا الإنشاءات والخدمات الغذائية، إذ أشار أكثر من 70% ممن شملهم الاستطلاع أن الإيرادات انخفضت بأكثر من 70%. وكانت الشركات الصغيرة هي الأكثر تضررا.

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وقال نحو 11% من الشركات إن 21% من عمالهم تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية.

وتعرض قطاع الإنشاءات الذي يعتمد بشدة على العمال الفلسطينيين لضربة قوية بسبب تقليص السماح للفلسطينيين بدخول إسرائيل من الضفة الغربية المحتلة.