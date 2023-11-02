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طلب إعانة البطالة (iStock)
طلب إعانة البطالة (iStock)
اقتصاد أميركا

طلبات إعانة البطالة في أميركا ترتفع قليلا الأسبوع الماضي

217 ألف طلب مقارنة بتوقعات عند 210 آلاف مطالبة

واشنطن - رويترز
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ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة قليلا الأسبوع الماضي وظل سوق العمل يبدي علامات قليلة على تباطؤ ملموس.

وارتفعت المطالبات الأولية للحصول على إعانة البطالة الحكومية 5 آلاف إلى مستوى معدل موسميا عند 217 ألفا في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر/تشرين الأول.

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وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 210 آلاف مطالبة في أحدث أسبوع.

كان الاقتصاد الأميركي نما بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عامين في الربع الثالث حيث ساعد ارتفاع الأجور من سوق العمل الضيق على تعزيز الإنفاق الاستهلاكي، متحديًا مرة أخرى التحذيرات من حدوث ركود.

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