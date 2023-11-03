إدارة بايدن تخصص 653 مليون دولار لمشروعات تطوير موانئ أميركية

قدمت وزارة النقل الأميركية، الجمعة 653 مليون دولار في شكل منح لتطوير وتحسين 41 ميناء بحريا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

المنح جزء من استثمارات في البنية التحتية تبلغ قيمتها تريليون دولار ومدرجة في قانون مقدم من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري- وقعه الرئيس جو بايدن عام 2021.

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قال مسؤولون في إدارة بايدن إن المشروعات التي تحظى بالدعم، ستسمح للموانئ بتلبية طلبات شحن أكبر، علاوة على خفض التكاليف للمستهلكين وتحسين ظروف سلامة العمالة.

قال وزير النقل بيت بوتيجيج خلال اتصال هاتفي مع صحفيين، إن تحديات سلاسل التوريد اعتبارا من عام 2021، أدت إلى ارتفاع الأسعار مع تعافي الولايات المتحدة من الجائحة.

أضاف بوتيجيج أن الهدف من المشروعات هو تحسين البنية التحتية للموانئ حتى تتمكن من تحمل أنواع الصدمات التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الجائحة.

وقال: ”هدفنا هو تعزيز سلاسل التوريد هذه بطريقة مستدامة.. إعلان اليوم هو خطوة كبيرة أخرى في هذا الاتجاه”.

شملت المنح 43.4 مليون دولار لتجديد رصيف في كولد باي بولاية ألاسكا.

سيحصل ميناء لونغ بيتش في كاليفورنيا على 52.6 مليون دولار لعمليات تطوير مختلفة، بما في ذلك تمديد لشبكة السكك الحديدية للمساعدة في نقل البضائع.

سيخصص مبلغ 32 مليون دولار لميناء نيوارك في نيوجيرسي، لإعادة بناء رصيف.