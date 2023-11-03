دولة آسيوية تحقق إيرادات سياحية بـ 23.8 مليار دولار خلال 10 أشهر

أعلنت الهيئة الوطنية للسياحة في فيتنام، اليوم الخميس، تحقيق قطاع السياحة إيرادات بنحو (23.8 مليار دولار) في الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية أكتوبر من عام 2023.

وذكرت الهيئة في بيان أن هذه الإيرادات ارتفعت بنسبة 24.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 لاسيما أن فيتنام استأنفت السياحة الخارجية والداخلية بالكامل اعتبارا من 15 مارس 2022 بعد سنوات من الإغلاق الصارم للحدود بسبب تفشي فيروس (كورونا المستجد).

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وأوضحت أن فيتنام استقبلت خلال الـ 10 أشهر من العام الحالي أكثر من 10 ملايين سائح أجنبي متجاوزة الهدف البالغ 8 ملايين سائح للعام بأكمله إذ استقبلت في أكتوبر الماضي وحده 1.11 مليون زائر أجنبي بارتفاع للشهر الرابع على التوالي.

ووفقا للتقرير الاجتماعي والاقتصادي الصادر عن مكتب الإحصاءات العامة في فيتنام فقد نما قطاع الخدمات والسياحة بنسبة 6.24% ليساهم بنسبة 53.34% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام.