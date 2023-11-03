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أسعار الغذاء (تعبيرية - iStock)
أسعار الغذاء (تعبيرية - iStock)
أزمة الغذاء

فاو: مؤشر أسعار الغذاء العالمية ينخفض لأدنى مستوياته في أكثر من عامين

مدفوعا بتراجع أسعار السكر والحبوب والزيوت النباتية واللحوم في أكتوبر

دبي - العربية.نت
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انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" في أكتوبر/تشرين الأول إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين، مدفوعا بتراجع أسعار السكر والحبوب والزيوت النباتية واللحوم.

وقالت المنظمة اليوم الجمعة إن مؤشرها، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم، بلغ في المتوسط ​​120.6 نقطة في أكتوبر، انخفاضا من 121.3 في الشهر السابق.

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وكانت قراءة أكتوبر تشرين الأول هي الأدنى منذ مارس/آذار 2021، وفقا لـ "رويترز".

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وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، أبقت الفاو على توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي هذا العام عند 2.819 مليار طن متري، بزيادة 0.9% عن العام السابق.

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