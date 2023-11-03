مؤشر: نشاط الأعمال غير النفطية بالإمارات قفز في أكتوبر

أظهر مسح اليوم الجمعة، أن ارتفاع الطلبيات الجديدة قاد إلى أسرع وتيرة نمو في نشاط الأعمال غير النفطية في الإمارات في أكثر من 4 سنوات.

وقفز مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 57.7 في أكتوبر/تشرين الأول من 56.7 في سبتمبر/أيلول، وهو أعلى بكثير من عتبة 50.0 التي تعني نمو النشاط، كما أنه أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2019.

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