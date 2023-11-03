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مؤشر: نشاط الأعمال غير النفطية بالإمارات قفز في أكتوبر

عند أعلى مستوى منذ يونيو 2019

دبي - رويترز
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أظهر مسح اليوم الجمعة، أن ارتفاع الطلبيات الجديدة قاد إلى أسرع وتيرة نمو في نشاط الأعمال غير النفطية في الإمارات في أكثر من 4 سنوات.

وقفز مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 57.7 في أكتوبر/تشرين الأول من 56.7 في سبتمبر/أيلول، وهو أعلى بكثير من عتبة 50.0 التي تعني نمو النشاط، كما أنه أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2019.

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