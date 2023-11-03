اقتصاد الإمارات
مؤشر: نشاط الأعمال غير النفطية بالإمارات قفز في أكتوبر
عند أعلى مستوى منذ يونيو 2019
وضع القراءة
100% حجم الخط
أظهر مسح اليوم الجمعة، أن ارتفاع الطلبيات الجديدة قاد إلى أسرع وتيرة نمو في نشاط الأعمال غير النفطية في الإمارات في أكثر من 4 سنوات.
وقفز مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 57.7 في أكتوبر/تشرين الأول من 56.7 في سبتمبر/أيلول، وهو أعلى بكثير من عتبة 50.0 التي تعني نمو النشاط، كما أنه أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2019.
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
مسؤول مصري: استئناف واردات الغاز الإسرائيلي لكن بكميات صغيرةواردات الغاز إلى مصر انخفضت إلى صفر من 800 مليون قدم مكعبة يومياً طاقة
-
يلين: واشنطن تسعى للتعاون مع بكين بدون التفريط بأمنها القوميقالت :"نعلم أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين هي من بين الأكثر أهمية في العالم" اقتصاد
-
وول ستريت ترتفع وسط رهانات على بلوغ الفائدة ذروتها ونتائج قويةالفيدرالي الأميركي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية