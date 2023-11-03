هيئة السلع المصرية تشتري أكثر من 50 ألف طن من الزيوت النباتية في ممارسة عالمية

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر يوم الخميس، إنها اشترت 50500 طن من الزيوت النباتية في ممارسة عالمية.

وشملت عملية الشراء 23 ألف طن من زيت الصويا، و27500 طن من زيت دوار الشمس.

مادة اعلانية