"المركزي" التونسي: ديون الدولة للبنوك بلغت 33.4 مليار دينار

قال البنك المركزي التونسي، يوم الخميس، إن مديونية الدولة والمؤسسات العمومية للبنوك بلغت 33.4 مليار دينار، ما يعادل قرابة 21% من أصول القطاع البنكي مع نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2023.

وحذر البنك المركزي من ثلاثة مخاطر تهدد القطاع المالي وهي مخاطر السيولة بالدينار وبالعملة مع الضغط الحاد على البنوك العمومية وخطر انتقال الضغوط الى مكونات أخرى مثل التأمين إضافة إلى خطر تدهور الثقة في سلامة القطاع المالي وخطر انتقال مشاكل القطاع الحقيقي إلى القطاع المالي.

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ولجأت الحكومة التونسية للاقتراض الداخلي بسبب صعوبة الوصول إلى تمويلات خارجية عقب تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

كما حذر البنك المركزي من وجود مؤشرات اقتصادية تنذر بركود هيكلي متزامن مع مخاطر تضخمية.

وأرجع الأسباب إلى عجز الميزانية العامة (7.7%) وتراجع الاستثمار وضعف الإدخار وتفاقم شح الموارد المالية.

كما أرجع المخاطر الاقتصادية على ضبابية المشهد الاقتصادي والمالي مع اصلاحات اقتصادية صعبة التنفيذ وصعوبات في تعبئة الموارد ( المالية) داخليا وخارجيا.