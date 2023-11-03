"المركزي" الصيني يضخ سيولة بقيمة 59.99 مليار دولار في النظام المصرفي

أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الجمعة، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام، بقيمة 43 مليار يوان (قرابة 59.99 مليار دولار)، وبسعر فائدة مقداره 1.8%.

وأفاد البنك المركزي وفقاً لوكالة أنباء الصين (شينخوا) أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

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وفي عمليات إعادة الشراء العكسية، يشتري البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى مستقبلاً.