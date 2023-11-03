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فلسطينيون نازحون من شمال غزة - فرانس برس
فلسطينيون نازحون من شمال غزة - فرانس برس
الشرق الأوسط

"فاو" تضيف الأراضي الفلسطينية إلى المناطق المحتاجة إلى مساعدات غذائية

المنظمة قدّرت أنّ 46 دولة ومنطقة تحتاج إلى مساعدات غذائية خارجية

باريس - فرانس برس
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أضافت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" الأراضي الفلسطينية الجمعة إلى قائمة الدول والمناطق التي تحتاج إلى مساعدات غذائية خارجية وفق بيانات جمعت قبل اندلاع الحرب.

وقالت المنظمة "في فلسطين، ووفقًا لمعاينة الاحتياجات الإنسانية للعام 2023، قُدّر بين شهري مايو ويوليو 2022 (فترة جمع البيانات) أنّ 1.5 مليون شخص (28% من السكان) يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويحتاجون إلى مساعدة فورية: 1.2 مليون نسمة في قطاع غزة و353 ألف نسمة في الضفة الغربية".

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وأضافت "الفاو" في تقريرها عن توقعات المحاصيل وحالة الغذاء الذي يُنشر 3 مرات في السنة "من المرجح أن يؤدي تصاعد النزاع في أكتوبر 2023 إلى زيادة الحاجة إلى مساعدات إنسانية ومساعدات طارئة، في حين يبقى الوصول إلى المناطق المتضررة مصدر قلق".

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وقدّرت المنظمة أنّ 46 دولة ومنطقة تحتاج إلى مساعدات غذائية خارجية.

وقالت الفاو في تقريرها "إن النزاعات الطويلة والمتصاعدة هي المحرك الرئيسي لأشد مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع وجود مخاوف مؤخراً في الشرق الأوسط".

وأشارت المنظمة أيضاً إلى أنه "على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية، فإن ضعف العملات في العديد من البلدان المنخفضة الدخل يحافظ على ارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية ويعيق حصول الأسر على الغذاء".

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