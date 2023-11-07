اقتصاد الصين
انخفاض صادرات الصين 6.4% في أكتوبر.. أسرع من المتوقع
ارتفاع الواردات بشكل مفاجئ بـ 3% على أساس سنوي
وضع القراءة
100% حجم الخط
انخفضت صادرات الصين بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في شهر أكتوبر، مع تراجع الطلب العالمي وتباطؤ التعافي المحلي.
وسجلت الصادرات انخفاضا بنسبة 6.4% على أساس سنوي الشهر الماضي، لتأتي أسوأ من الانخفاض بنسبة 3.5% الذي توقعه الاقتصاديون في استطلاع "بلومبرغ".
مادة اعلانية
ارتفاع واردات الصين من النفط الخام 13.5% في أكتوبر على أساس سنوي
من جهة أخرى، ارتفعت الواردات في أكتوبر بشكل مفاجئ بنسبة 3%، لتأتي مخالفة للتوقعات بانخفاضها بـ 5%.
وبلغ الفائض التجاري للصين نحو 57 مليار دولار.
يُذكر أن الصين كانت قد سجلت نموا معتدلا في الربع الثالث، وتتطلع إلى تحقيق هدفها الرسمي المتمثل في النمو بنحو 5% العام الحالي، وهو أحد أدنى أهدافها منذ سنوات.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو في الصين حتى عام 2024دعا الحكومة الصينية إلى الاستمرار في الجهود الرامية إلى احتواء الأزمة العقارية وديون المقاطعات قصص اقتصادية
-
مسؤول للعربية: قيمة المشاريع السياحية في السعودية تتجاوز حالياً 4 مليارات دولارقال إن المشاريع السياحية ستضيف العديد من الوظائف الجديدة قصص اقتصادية
-
ارتفاع صافي ربح"الآمار الغذائية" 7% إلى 20.4 مليون ريال في الربع الثالثحددت 5 ديسمبر المقبل لتوزيع 6% أرباحاً نقدية عن الربع الثالث شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية