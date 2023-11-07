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ميناء في الصين (iStock) اقتصاد مناسبة
ميناء في الصين (iStock)
اقتصاد الصين

انخفاض صادرات الصين 6.4% في أكتوبر.. أسرع من المتوقع

ارتفاع الواردات بشكل مفاجئ بـ 3% على أساس سنوي

دبي - العربية.نت
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انخفضت صادرات الصين بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في شهر أكتوبر، مع تراجع الطلب العالمي وتباطؤ التعافي المحلي.

وسجلت الصادرات انخفاضا بنسبة 6.4% على أساس سنوي الشهر الماضي، لتأتي أسوأ من الانخفاض بنسبة 3.5% الذي توقعه الاقتصاديون في استطلاع "بلومبرغ".

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ارتفاع واردات الصين من النفط الخام 13.5% في أكتوبر على أساس سنوي

من جهة أخرى، ارتفعت الواردات في أكتوبر بشكل مفاجئ بنسبة 3%، لتأتي مخالفة للتوقعات بانخفاضها بـ 5%.

وبلغ الفائض التجاري للصين نحو 57 مليار دولار.

يُذكر أن الصين كانت قد سجلت نموا معتدلا في الربع الثالث، وتتطلع إلى تحقيق هدفها الرسمي المتمثل في النمو بنحو 5% العام الحالي، وهو أحد أدنى أهدافها منذ سنوات.

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