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اقتصاد إندونيسيا
اقتصاد إندونيسيا
صكوك

إندونيسيا تجمع 143.4 مليون دولار من عطاء لبيع صكوك

أقل من الهدف الاسترشادي

جاكرتا - رويترز
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قالت وزارة المالية الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، إنها جمعت 2.24 تريليون روبية (143.41 مليون دولار) من عطاء لبيع صكوك، وهو أقل من الهدف الاسترشادي البالغ 9 تريليونات روبية.

وبلغ إجمالي عروض الشراء الواردة 15.8 تريليون روبية، وهو أعلى من العطاء السابق في 24 أكتوبر/تشرين الأول الذي بلغ حجم العروض فيه 8.2 تريليون روبية.

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