إندونيسيا تجمع 143.4 مليون دولار من عطاء لبيع صكوك

قالت وزارة المالية الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، إنها جمعت 2.24 تريليون روبية (143.41 مليون دولار) من عطاء لبيع صكوك، وهو أقل من الهدف الاسترشادي البالغ 9 تريليونات روبية.

وبلغ إجمالي عروض الشراء الواردة 15.8 تريليون روبية، وهو أعلى من العطاء السابق في 24 أكتوبر/تشرين الأول الذي بلغ حجم العروض فيه 8.2 تريليون روبية.

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