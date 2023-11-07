صكوك
إندونيسيا تجمع 143.4 مليون دولار من عطاء لبيع صكوك
أقل من الهدف الاسترشادي
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قالت وزارة المالية الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، إنها جمعت 2.24 تريليون روبية (143.41 مليون دولار) من عطاء لبيع صكوك، وهو أقل من الهدف الاسترشادي البالغ 9 تريليونات روبية.
وبلغ إجمالي عروض الشراء الواردة 15.8 تريليون روبية، وهو أعلى من العطاء السابق في 24 أكتوبر/تشرين الأول الذي بلغ حجم العروض فيه 8.2 تريليون روبية.
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