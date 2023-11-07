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صناعة ألمانيا
صناعة السيارات في ألمانيا
ألمانيا

انكماش القطاع الصناعي الألماني للشهر الرابع على التوالي مع تفاقم خطر الركود

انخفاض 1.4% مقارنة بأغسطس

دبي - العربية.نت
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انكمش الإنتاج الصناعي الألماني للشهر الرابع في سبتمبر، مما يسلط الضوء على التحدي الذي يواجهه أكبر اقتصاد في أوروبا في تجنب الركود.

وقال مكتب الإحصاء يوم الثلاثاء، إن الإنتاج انخفض بنسبة 1.4% مقارنة بشهر أغسطس، بقيادة قطاعات السيارات والإلكترونيات والأدوية. وكان ذلك أسوأ من متوسط التقديرات في استطلاع لـ"بلومبرغ" الذي يشير إلى انخفاض بنسبة 0.1%.

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وانكمش الاقتصاد الألماني 0.1% في الربع الثالث مع تراجع الأسر عن الإنفاق. ويتوقع المحللون انخفاضا بنفس الحجم في الربع الأخير من العام، مما يؤدي إلى "ركود خفيف"، على الرغم من أن النمو قد يعود في العام المقبل مع تراجع التضخم.

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ويعاني المصنعون، الذين تعتمد ألمانيا عليهم أكثر من أقرانهم لتحقيق النمو، من تكاليف الطاقة الباهظة، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، والتباطؤ في الصين. اقترحت شركة الكيماويات Lanxess AG خفض أرباحها يوم الاثنين، محذرة من أرباح أقل من المتوقع.

قال مكتب الإحصاء يوم الاثنين إن طلبيات المصانع ارتفعت بنسبة 0.2% في سبتمبر، على الرغم من أن الأرقام جاءت مع مراجعة هبوطية للشهر السابق.

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