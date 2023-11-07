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اقتصاد ألمانيا فرانكفورت مناسبة
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تراجع يفوق التوقعات للإنتاج الصناعي الألماني في سبتمبر

بنسبة 1.4% مقارنة بالشهر السابق

برلين - رويترز
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قال مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض بأكثر من المتوقع في سبتمبر/أيلول بنسبة 1.4% مقارنة بالشهر السابق.

وكانت بيانات من مكتب الإحصاءات الألماني أظهرت في أغسطس الماضي أن اقتصاد البلاد -أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية- شهد ركودا في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق من العام بعد تعرضه لكساد في الشتاء.

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ويأتي النمو الصفري خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو/تموز متماشيا مع أول تقديرات نُشرت في أواخر الشهر نفسه. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي المعدل 0.2% على أساس سنوي في الربع الثاني.

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