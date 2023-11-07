رئيس الفيدرالي في "مينيابوليس": من المبكر جدا إعلان الانتصار على التضخم

أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في " مينيابوليس -Minneapolis"نيل كاشكاري، أنه من المبكر جدا إعلان الانتصار على التضخم على الرغم من تراجع ضغوط الأسعار في الأشهر الماضية.

وأشار نيل كاشكاري -Neel Kashkari أن توجه الاحتياطي الفيدرالي لزيادة التشديد النقدي لكبح التضخم، هو أفضل من عدم القيام بأي تشديد.

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وقال رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، يوم 1 نوفمبر الجاري إن الفيدرالي يتحرك بحذر، ولا يفكر بخفض الفائدة حاليا بينما يستهدف الوصول بالتضخم إلى 2%.

وأضاف باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية للفيدرالي: "الوصول إلى أهداف التضخم ما زال أمامه طريق طويل".

وأوضح أن بضعة أشهر من البيانات الجيدة ليست سوى البداية حتى نثق بأن التضخم يتجه للانخفاض بشكل مستدام نحو الهدف المنشود.

وصوت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى 5.5%، وهو أعلى مستوى لها منذ 22 عاما.