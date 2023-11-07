اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
رئيس الفيدرالي في مينيابوليس: توقعات بوصول التضخم لنحو 3.5% بنهاية العام الحالي
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في " مينيابوليس
الفيدرالي

رئيس الفيدرالي في "مينيابوليس": من المبكر جدا إعلان الانتصار على التضخم

كاشكاري: توجه الفيدرالي لزيادة التشديد النقدي أفضل

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في " مينيابوليس -Minneapolis"نيل كاشكاري، أنه من المبكر جدا إعلان الانتصار على التضخم على الرغم من تراجع ضغوط الأسعار في الأشهر الماضية.

وأشار نيل كاشكاري -Neel Kashkari أن توجه الاحتياطي الفيدرالي لزيادة التشديد النقدي لكبح التضخم، هو أفضل من عدم القيام بأي تشديد.

مادة اعلانية

وقال رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، يوم 1 نوفمبر الجاري إن الفيدرالي يتحرك بحذر، ولا يفكر بخفض الفائدة حاليا بينما يستهدف الوصول بالتضخم إلى 2%.

الصين تقدم قروضا أكثر من تريليون دولار في إطار "مبادرة الحزام والطريق" اقتصاد اقتصاد الصين الصين تقدم قروضا أكثر من تريليون دولار في إطار "مبادرة الحزام والطريق"

وأضاف باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية للفيدرالي: "الوصول إلى أهداف التضخم ما زال أمامه طريق طويل".

وأوضح أن بضعة أشهر من البيانات الجيدة ليست سوى البداية حتى نثق بأن التضخم يتجه للانخفاض بشكل مستدام نحو الهدف المنشود.

وصوت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى 5.5%، وهو أعلى مستوى لها منذ 22 عاما.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مستقبل غزة يشغل دوائر صنع القرار في إسرائيل والغرب مستقبل غزة يشغل دوائر صنع القرار في إسرائيل والغرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط