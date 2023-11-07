اقتصاد الصين
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الصين في 2023 إلى 5.4%
رفع توقعاته للعام 2024 للنمو بنسبة 4.6% في مقابل 4.2% سابقا
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رفع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته لنمو الصين في 2023 إلى 5.4% على خلفية انتعاش الاستهلاك وإجراءات الدعم الحكومي الأخيرة.
وكانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو نسبته 5% في ثاني اقتصاد عالمي، في حين رفع صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته للعام 2024 مع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.6% في مقابل 4.2% سابقا.
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