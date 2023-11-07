الفائدة
"المركزي" الأسترالي يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 12 عاماً
وصلا إلى 4.35% بعد 4 اجتماعات متتالية من تثبيتها
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رفع البنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.35%، وذلك بعد 4 اجتماعات متتالية من تثبيتها، لتصل إلى أعلى مستوى في 12 عاما.
وترك البنك المركزي الأسترالي الباب مفتوحا لمزيد من التشديد إذا لزم الأمر لكبح معدلات التضخم التي تجاوزت الـ 5% في سبتمبر.
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يُذكر أن زيادات الفائدة من قِبل الاحتياطي الاسترالي منذ مايو من العام الماضي قد وصلت إلى 425 نقطة أساس.
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