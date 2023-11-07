100 ألف طلب من المصريين بالخارج للاستفادة من مبادرة استيراد السيارات

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الثلاثاء، أن نحو 100 ألف مواطن من المقيمين في الخارج سجلوا طلبات للاستفادة من مبادرة استيراد السيارات بعد تمديد المبادرة لمدة 3 أشهر حتى نهاية يناير/كانون الثاني المقبل.

ونقلت وزارة المالية عن معيط قوله في بيان صحافي، إن الوزارة حريصة على تقديم كل التسهيلات الجمركية لتوسيع قاعدة المستفيدين بهذه المبادرة من المواطنين المقيمين بالخارج.

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من جانبه، قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك إنه بدأ العمل بقانون مد مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج اعتبارا من 30 أكتوبر/ تشرين الأول ولمدة 3 أشهر، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأوضح أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري أيضا على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج.

وأضاف أنه في حالة صعوبة فتح حساب بنكي أو إجراء التحويل النقدي في أي دولة، يجوز بعد استصدار شهادة موثقة من وزارة الخارجية التحويل من الحساب البنكي للمستفيد بأي بلد آخر إلى مصر، مشددا على أنه لن يتم إصدار موافقة استيرادية عند تدبير المبلغ النقدي المستحق للوديعة البنكية المراد تحويلها من داخل مصر.