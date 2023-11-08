ارتفاع عجز ميزانية إسرائيل بسبب نفقات الحرب وتراجع الإيرادات

قالت وزارة المالية اليوم الأربعاء، إن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 22.9 مليار شيكل (6 مليارات دولار)‭‭ ‬‬في أكتوبر/ تشرين الأول، وأرجعت هذا إلى ارتفاع نفقات تمويل الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وأضافت أن العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الاثني عشر شهرا حتى أكتوبر/ تشرين الأول إلى 2.6% مقابل 1.5% في سبتمبر/ أيلول.

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وأشارت الوزارة إلى تراجع الإيرادات 15.2% الشهر الماضي بسبب التأجيلات الضريبية وانخفاض دخل الضمان الاجتماعي نتيجة للحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وفق ما نقلته "رويترز".

وكان العجز في سبتمبر/ أيلول عند 4.6 مليار وفي أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2022 عند 3.1 مليار.