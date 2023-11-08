استطلاع: توقعات استمرار الضغوط على قطاع الشحن عالمياً العام المقبل

من المتوقع أن تستمر الظروف الاقتصادية الصعبة بالضغط على قطاع الشحن عالميا خلال عام 2024، بعد أن شهدت الصناعة ركودا خلال هذا العام.

ووفقًا لمسح أجرته "CNBC" الأميركية، اطلعت عليه "العربية Business"، يعد ارتفاع المخزونات وتراجع الإنفاق الاستهلاكي من الأسباب وراء تلك التوقعات السلبية.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة "OL USA" آلان باير، الذي شارك في الاستطلاع وراجعه، لـ "CNBC" إن النتائج تشير إلى أن سوق الشحن لن يشهد نموًا يذكر خلال النصف الأول من عام 2024، مما يعني احتمالية إما استقرار الأسعار أو انخفاضها، ويأمل أن ترتفع الأحجام في النصف الثاني من عام 2024.

وأضاف: "بدون المزيد من حركة الشحن، سيستمر عام 2024، وربما عام 2025، في رؤية أسعار منخفضة مع تفوق السعة على الطلب".

تحصل شركات النقل بالشاحنات على أموال مقابل كل حمولة، وبالتالي فإن التوقعات السلبية للطلبات تشير إلى احتمال انخفاض الإيرادات في موسم العطلات القادم. انقسم المسؤولون التنفيذيون في مجال الخدمات اللوجستية حول أسعار الشحن LTL (أقل من حمولة شاحنة) للربع الأول، حيث توقع نصفهم ارتفاعًا بنسبة 5% بينما توقع النصف الآخر أن تظل الأسعار دون تغيير أو أنها قد تنخفض بمقدار يصل إلى 15%.

ويعتقد الأغلبية أن أسعار حمولات الشاحنات الكاملة لن تتغير أو تنخفض، في حين يتوقع 33% أن ترتفع الأسعار بشكل هامشي بنسبة 5%.

تم إجراء استطلاع "CNBC" في الفترة من 21 أكتوبر إلى 31 أكتوبر ويضم أراء المديرين التنفيذيين للخدمات اللوجستية الذين يديرون طلبات تصنيع الشحن والنقل.

كان ركود الشحن صعبًا على الصناعة وعلى الشركات التي لم تكن متنوعة بما يكفي لتحمل فترات صعبة كهذه، مما أدى إلى إغلاق شركات مثل شركة النقل بالشاحنات الناشئة المدعومة من جيف بيزوس. وفقًا لشركة "Tank Transport"، أدى ارتفاع تكاليف الوقود وانخفاض أسعار الشحن إلى إغلاق ما مجموعه 31 ألف و278 شركة نقل بالشاحنات أو تحويل خدماتها إلى أساطيل أكبر.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة "Uber Freight" مؤخرًا لـ "CNBC" أنه ستكون هناك "نقطة تحول جديدة" في صناعة الشحن مع عدم قدرة نماذج الأعمال الأقل تنوعًا على العمل على أساس فعال من حيث التكلفة.

ووجد الاستطلاع أن هناك توقعات مماثلة للطلبات المحيطة بالعام الجديد حيث لا يتوقع غالبية المشاركين (67%) زيادة في الطلب. نتيجة لإغلاق الصين لغالبية عمليات التصنيع خلال العام القمري الجديد، بدأت شركات الشحن في تقديم طلباتها الآن للحصول على منتجاتها قبل أي إغلاقات أو تباطؤ في التوظيف لتجنب التأخير. المنتجات التي تأتي عادة خلال هذا الوقت هي منتجات الربيع والصيف.

ويظهر الاستطلاع توقعات بحدوث تحول طفيف في حجم الشحن في النصف الثاني من عام 2024.

ويتوقع نصف المشاركين زيادة بنسبة 5%،بينما 33% يتوقعون زيادة بنسبة 10%. بينما يتوقع 17%، الذين كانوا الأكثر تفاؤلاً، زيادة بنسبة 15%.

بالإضافة إلى كمية الشحن المنقولة، تحقق شركات الخدمات اللوجستية في المياه والطرق والجو إيرادات بناءً على الأسعار التي يمكنها تحصيلها.

ويعتقد غالبية المشاركين في الاستطلاع أن أسعار الشحن البحري للربعين الأول والثاني لن تتغير أو تنخفض، بعد عام 2023 الذي ارتفعت فيه الأسعار بنسبة تصل إلى 50%. وبالنظر إلى الشحن الجوي، تتوقع الأغلبية أن تظل الأسعار دون تغيير وتنخفض من 10% إلى 20%. طلبت شركة "FedEx" مؤخرًا من الطيارين البحث عن عمل إضافي مع الخطوط الجوية الأميركية مع تباطؤ الطلب على البضائع.

كان انخفاض أسعار الشحن إلى جانب انخفاض أحجام البضائع من بين الأسباب وراء إعلان شركة الشحن العالمية الرائدة "ميرسك" مؤخرًا عن تسريح 10 آلاف موظف. وقال الرئيس التنفيذي فنسنت كليرك في بيان يوم الجمعة الماضي بشأن نتائجه وتخفيضات الوظائف: "تواجه صناعتنا وضعا جديدا مع انخفاض الطلب، وعودة الأسعار لتتماشى مع المستويات التاريخية والضغوط التضخمية على قاعدة التكاليف لدينا".