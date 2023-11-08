الجزائر تشتري ما بين 550 و580 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة

قال متعاملون أوروبيون، اليوم الأربعاء، إن من المعتقد أن ديوان الحبوب الجزائري اشترى ما بين 550 و580 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة دولية أغلقت، أمس الثلاثاء.

وجاءت الكمية عند الحد الأعلى لتقديرات المتعاملين التي تراوحت من 180 إلى 580 ألف طن مساء أمس الثلاثاء.

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وأضاف المتعاملون أن أنباء وردت عن أن السعر يبلغ حوالي 266 دولارا للطن شاملا التكلفة والشحن، وهو نفس سعر مساء أمس الثلاثاء.

وعبر المتعاملون عن توقعاتهم بأنه سيتم توريد مزيج من قمح منطقة البحر الأسود وربما القمح الفرنسي.

وقال أحد المتعاملين "رغم أن القمح الروسي يبدو أرخص، هناك بعض الشكوك في قدرة روسيا على توفير الكمية المطلوبة، وبالتالي قد يكون الشراء من مناشئ مختلفة".

ومن المقرر شحن القمح على ثلاث فترات من مناطق الإمداد الرئيسية ومنها أوروبا، وهذه الفترات هي 16 حتى 30 ديسمبر/كانون الأول 2023، والأول وحتى 15 يناير/كانون الثاني 2024، و16 وحتى 31 يناير/كانون الثاني. وإذا كان المصدر من أميركا الجنوبية أو أستراليا، فسيكون الشحن قبل ذلك بشهر واحد.

ولا تنشر الجزائر نتائج مناقصاتها وتستند التقارير إلى تقديرات المتعاملين. ولا يزال من الممكن ظهور تقديرات أخرى للأسعار والكميات في وقت لاحق.

وتعتبر الجزائر مشتريا رئيسيا للقمح الأوروبي، وخاصة الفرنسي، لكن وجود الحبوب الروسية زاد بقوة في السوق الجزائرية في الآونة الأخيرة.