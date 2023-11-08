الصين مستعدة لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة "على كل المستويات"

أكدت الصين استعدادها لإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة "على كل المستويات"، وفق ما أعلن نائب الرئيس الصيني هان جينغ، الأربعاء، قبل أيام من قمة متوقعة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره شي جينبينغ في سان فرانسيسكو الأسبوع المقبل.

وقال هان جينغ خلال منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد في سنغافورة إن اللقاءات الرفيعة المستوى التي جرت خلال الأشهر الماضية بين مسؤولين من واشنطن وبكين، بعثت بـ"إشارات إيجابية" بشأن تحسّن العلاقات.

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وأضاف "نحن مستعدون لتعزيز التواصل والحوار مع الولايات المتحدة على كل المستويات، الدفع قدما بالتعاون الذي يعود بالفائدة على الطرفين، وإدارة الاختلافات بطريقة جيدة، ومواجهة التحديات الدولية بشكل مشترك".

وتراجعت العلاقات بين القوتين العظميين الى أدنى مستوياتها خلال الأعوام الماضية في ظل خلافات على قضايا عدة منها القيود على الصادرات وحقوق الانسان والأمن القومي.

الا أن الجانبين أظهرا استعدادا خلال الأشهر الماضية للعمل على ردم هوة الخلافات الحادة. وزار عدد من المسؤولين الأميركيين الصين هذا العام لتعزيز التواصل.

وأكد بايدن أنه يتوقع عقد لقاء قمة وإجراء مباحثات "بنّاءة" مع شي على هامش قمة في سان فرانسيسكو الأسبوع المقبل. وفي حين لم تؤكد بكين بعد هذا اللقاء، جدد هان الأربعاء تأكيد موقف شي بأن مستقبل البشرية يرتبط بالعلاقات بين بلاده والولايات المتحدة.

وقال "العالم كبير بما يكفي ليتمكن البلدان من التطور والازدهار معا".