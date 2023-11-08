تعديل السياسة الاقتصادية يهبط بتسعير أحدث إصدار تركي للديون

قالت تركيا اليوم الأربعاء إنها اقترضت 2.5 مليار دولار من طرح صكوك لأجل 5 سنوات بعائد 8.5%، في أول إصدار دولي منذ أن غيرت الحكومة سياستها الاقتصادية بعد انتخابات مايو/أيار.

وبهذا الإصدار يصل التمويل من الأسواق الدولية هذا العام إلى 10 مليارات دولار.

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وقالت وزارة الخزانة التركية إن العائد للمستثمرين بلغ 394.4 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية بما يقل 200 نقطة أساس عن الإصدارات السابقة. وسبق بيع إصدار مماثل بقيمة 2.5 مليار دولار في أبريل/نيسان وتم تسعيره عند 596.8 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

وتبنت تركيا تغييرا جذريا في سياستها بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في مايو/أيار، ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 2650 نقطة أساس في إطار تحول أوسع نحو سياسات تقليدية بصورة أكبر.

وجاءت الطلبات على صكوك هذا الأسبوع من 200 مستثمر وبما يعادل ثلاثة أمثال حجم الإصدار. وبيعت 45% من الصكوك لمستثمرين في الشرق الأوسط، و24% منها لمستثمرين في بريطانيا، و18% منها لمستثمرين في الولايات المتحدة، و7% منها لمستثمرين في دول أوروبية أخرى، و4% منها لمستثمرين في تركيا، و2% منها لمستثمرين في آسيا.

وذكرت وزارة الخزانة يوم الاثنين أنها كلفت بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبيت التمويل الكويتي وكيو.إن.بي كابيتال بمهمة الإصدار.

وإلى جانب إصدار أبريل/نيسان، اقترضت تركيا أيضا 2.75 مليار دولار في يناير/كانون الثاني و2.25 مليار دولار في مارس/آذار.