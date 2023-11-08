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الألماس الروسي
الألماس الروسي
اقتصاد روسيا

دول مجموعة السبع تفشل في الاتفاق على قرارات محددة لحظر الألماس الروسي

طالبت فقط بالاتفاق على "تكثيف المشاورات"

طوكيو - تاس
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فشلت دول مجموعة السبع في الاتفاق على قرار محدد بشأن العقوبات على صادرات الألماس من روسيا، واكتفت فقط بالاتفاق على "تكثيف المشاورات"، وفق بيان عقب اجتماع وزراء خارجية المجموعة.

وأشار البيان إلى أن المجموعة طالبت "الدول الثالثة بالتوقف فوراً عن تقديم الدعم المادي" لروسيا، مهددين "بالثمن الباهظ لمثل هذه الأعمال".

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وأضاف: "من أجل خفض دخل روسيا من صادراتها، نعتزم تكثيف المشاورات بشأن الطاقة والمعادن وكذلك الألماس غير الصناعي الذي يتم استخراجه أو معالجته أو إنتاجه في روسيا".

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ويؤكد البيان أيضا على نية دول مجموعة السبع تعزيز التنسيق بشأن العقوبات ضد روسيا في مجال السلع والتكنولوجيات الحيوية.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أن مجموعة السبع ستوافق في أوائل نوفمبر على فرض حظر على شركاتها شراء الألماس الروسي، والذي، وفقا لمعلوماتها، ينبغي أن يستند إلى تطوير آلية كيميائية لتتبع مصدر الألماس.

وصرح رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، أكثر من مرة أن القيود المفروضة على الألماس من روسيا لا يمكن أن تكون إلا عالمية، وإلا فإن الصادرات ستذهب ببساطة إلى الشرق الأوسط والهند، وستقطع دول مجموعة السبع نفسها عن المواد الخام للمجوهرات.

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