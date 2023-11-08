محافظ البنك المركزي: اقتصاد الصين سينمو بنسبة 5% العام الجاري

قال محافظ بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" ،بان جونغ شينغ، إن اقتصاد بلاده سيحقق نموا سنويا عند 5% هذا العام، مشيرا إلى تحسن زخم النمو الاقتصادي في الآونة الأخيرة، مع تعافي الإنتاج والاستهلاك واستقرار التوظيف وأسعار المستهلكين.

وحذر شينغ من مخاطر تقلبات سعر صرف اليوان، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على الحد منها والحفاظ على استقراره في أسواق الصرف.

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تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي خسر فيه اليوان الصيني أكثر من 5% حتى الآن هذا العام ليصبح من بين أسوأ العملات الآسيوية أداء.

ورفع صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، توقعاته لنمو الصين في 2023 إلى 5.4% على خلفية انتعاش الاستهلاك وإجراءات الدعم الحكومي الأخيرة.

وكانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو نسبته 5% في ثاني اقتصاد عالمي، في حين رفع صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته للعام 2024 مع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.6% في مقابل 4.2% سابقا.