اقتصاد أميركا
مدفوعات الفوائد على ديون الحكومة الأميركية تتجاوز تريليون دولار في 10 أشهر
ما يعادل نحو 16% من حجم الموازنة الفيدرالية للعام المالي 2022
وضع القراءة
100% حجم الخط
ارتفعت قيمة مدفوعات الفوائد على الديون الحكومية للولايات المتحدة إلى أكثر من تريليون دولار منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر، أي ما يعادل نحو 16% من حجم الموازنة الفيدرالية للعام المالي 2022.
ووفقًا لوكالة "بلومبرغ" فإن حجم مدفوعات فوائد الديون تضاعف خلال التسعة عشر شهراً الماضية.
مادة اعلانية
وذكرت الوكالة أن هذا الاتجاه ساعد في زيادة العائد على السندات الحكومية، ودفع وكالة "فيتش" إلى خفض تصنيف ديون الحكومة الأميركية في أغسطس/آب.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"أوبر" تربح 394 مليون دولار من عملياتها في الربع الثالثالإيرادات الفصلية للشركة 9.3 مليار دولار بزيادة 11% على أساس سنوي شركات
-
انخفاض أرباح "العبيكان للزجاج" 64% إلى 17.7 مليون ريال في الربع الثالثبسبب تراجع أسعار البيع وارتفاع تكلفة المواد الخام شركات
-
"هواوي" تطيح بـ"إنفيديا" وتفوز بتوريد شرائح ذكاء اصطناعي لـ"بيدو"بعد القيود الأميركية على مبيعات الرقائق من "إنفيديا" إلى الصين شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية