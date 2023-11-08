اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ارتفاع أذونات الخزانة الأميركية
الخزانة الأميركية
اقتصاد أميركا

مدفوعات الفوائد على ديون الحكومة الأميركية تتجاوز تريليون دولار في 10 أشهر

ما يعادل نحو 16% من حجم الموازنة الفيدرالية للعام المالي 2022

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفعت قيمة مدفوعات الفوائد على الديون الحكومية للولايات المتحدة إلى أكثر من تريليون دولار منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر، أي ما يعادل نحو 16% من حجم الموازنة الفيدرالية للعام المالي 2022.

ووفقًا لوكالة "بلومبرغ" فإن حجم مدفوعات فوائد الديون تضاعف خلال التسعة عشر شهراً الماضية.

مادة اعلانية

وذكرت الوكالة أن هذا الاتجاه ساعد في زيادة العائد على السندات الحكومية، ودفع وكالة "فيتش" إلى خفض تصنيف ديون الحكومة الأميركية في أغسطس/آب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رغم نفي الفصائل الفلسطينية.. إسرائيل تؤكد وصول قواتها إلى وسط مدينة غزة رغم نفي الفصائل الفلسطينية.. إسرائيل تؤكد وصول قواتها إلى وسط مدينة غزة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط