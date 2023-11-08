مدفوعات الفوائد على ديون الحكومة الأميركية تتجاوز تريليون دولار في 10 أشهر

ارتفعت قيمة مدفوعات الفوائد على الديون الحكومية للولايات المتحدة إلى أكثر من تريليون دولار منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر، أي ما يعادل نحو 16% من حجم الموازنة الفيدرالية للعام المالي 2022.

ووفقًا لوكالة "بلومبرغ" فإن حجم مدفوعات فوائد الديون تضاعف خلال التسعة عشر شهراً الماضية.

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وذكرت الوكالة أن هذا الاتجاه ساعد في زيادة العائد على السندات الحكومية، ودفع وكالة "فيتش" إلى خفض تصنيف ديون الحكومة الأميركية في أغسطس/آب.