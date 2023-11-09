الجدعان: الصندوق السعودي للتنمية سيوقع اتفاقيات بملياري ريال مع دول أفريقية

قال وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، إن الصندوق السعودي للتنمية سيوقع اتفاقيات بملياري ريال مع دول أفريقية.

وأضاف الجدعان في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر السعودي العربي الأفريقي، اليوم الخميس، أننا نعمل مع الشركاء لدعم غانا ودول أخرى فيما يتعلق بديونها.

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وانطلق المؤتمر اليوم الخميس في الرياض، بحضور عدد من المسؤولين في المملكة والدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، لبحث العلاقات وفرص التعاون المشتركة، حاملاً معه جملةً من الجلسات الثرية والفرص الاستثمارية.

وبدأ المؤتمر أعماله بكلمة افتتاحية لوزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، تبدأ معها وقائع الجلسات الثرية بانطلاقة الجلسة الأولى بعنوان "الوصول إلى الطاقة.. بناء شراكات طاقة مستدامة"، التي ستناقش تعزيـز الشراكات بيـن المملكة وأفريقيا في قطاع الطاقـة لتسـريع التنميـة المستدامة؛ تليها الجلسة الثانية التي تسلط الضوء على أهمية الجهود المشتركة بين المملكة وأفريقيا لدفع مستقبل اقتصادي مستدام وتأتي بعنوان "الاستثمار في المستقبل".

وسيقدم المؤتمر في جلسته الثالثة التي تأتي بعنوان "تعزيز أطر التعاون لضمان الأمن الغذائي للمنطقة والعالم" منظورًا شاملًا للمشهد الزراعي وإمكانياته وتحدياته والأمـن الغذائي فـي المملكـة وأفريقيا؛ ومن ثم سيناقش المؤتمر أهمية المعرفة والمهارات والقدرات لدى الشباب في النمو الاقتصادي وأثرها على زيادة الإنتاجية وارتفاع مستوى الدخل، وذلك خلال الجلسة الرابعة التي تأتي بعنوان "رأس المال البشري — مفتاح النمو الاقتصادي".