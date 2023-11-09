اقتصاد الصين
انخفاض التضخم في الصين 0.2% خلال أكتوبر رغم محاولات إنعاش الطلب
ضعف ما كان متوقعا
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سجلت الصين انكماشا في الأسعار في أكتوبر، رغم محاولة الحكومة إنعاش الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وسجل التضخم قراءة سالبة بنسبة 0.2% على أساس سنوي الشهر الماضي، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء، وهو ما جاء ضعف ما كان متوقعا في استطلاع بلومبرغ.
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وذكر المكتب الوطني للإحصاء، أن انكماش الأسعار مرتبط بانخفاض الطلب الاستهلاكي، بالإضافة إلى عوامل أخرى بما في ذلك ارتفاع المعروض من المنتجات الزراعية.
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