تراجع طلبات إعانة البطالة في أميركا إلى 217 ألف طلب الأسبوع الماضي

تراجعت طلبات الإعانة من البطالة في أميركا الأسبوع الماضي، بما يشير إلى استمرار سوق العمل في إظهار القليل من المؤشرات على التباطؤ.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 3 آلاف طلب إلى 217 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 4 من نوفمبر/تشرين الثاني.

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وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا تسجيل 218 ألف طلب خلال نفس الفترة.

وأظهر تقرير منفصل أن هناك 1.5 فرصة عمل لكل عاطل عن العمل في سبتمبر، بانخفاض من حوالي 2 إلى 1 عندما كان سوق العمل هو الأكثر ضيقًا في العام الماضي.