اقتصاد أميركا
تراجع طلبات إعانة البطالة في أميركا إلى 217 ألف طلب الأسبوع الماضي
توقعات عند 218 ألف طلب
وضع القراءة
100% حجم الخط
تراجعت طلبات الإعانة من البطالة في أميركا الأسبوع الماضي، بما يشير إلى استمرار سوق العمل في إظهار القليل من المؤشرات على التباطؤ.
وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 3 آلاف طلب إلى 217 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 4 من نوفمبر/تشرين الثاني.
مادة اعلانية
وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا تسجيل 218 ألف طلب خلال نفس الفترة.
وأظهر تقرير منفصل أن هناك 1.5 فرصة عمل لكل عاطل عن العمل في سبتمبر، بانخفاض من حوالي 2 إلى 1 عندما كان سوق العمل هو الأكثر ضيقًا في العام الماضي.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
مذكرة تفاهم بين وزارتى المالية السعودية والمصريةلمواكبة التطورات الاقتصادية والتحديات العالمية اقتصاد
-
تراجع أرباح"أسمنت نجران" 49.7% إلى 14 مليون ريال في الربع الثالثبسبب انخفاض المبيعات وارتفاع مصاريف التمويل شركات
-
"كيمانول" تتكبد 24.6 مليون ريال صافي خسائر في الربع الثالثبسبب الانخفاض الكبير في متوسط أسعار بيع المنتجات الرئيسية شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية