الفائدة
توقعات بانتهاء سياسة الفائدة السلبية في اليابان مطلع 2024
مع استمرار زيادة أسعار الفائدة قصيرة الأجل
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توقع مسؤول سابق في البنك المركزي الياباني " بنك اليابان" أن ينهي سياسة أسعار الفائدة السلبية مطلع يناير 2024، والاستمرار بزيادة أسعار الفائدة قصيرة الأجل إذا كان الاقتصاد قادرا على مواجهة المخاطر الناجمة من حالة عدم اليقين في الخارج.
وفي نهاية أكتوبر الماضي أعلن بنك اليابان عن تعديل طفيف في سياسته غير التقليدية للسيطرة على عوائد السندات الحكومية، مما أدى إلى انخفاض الين من دون التوقعات.
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وقام بنك اليابان بتعديل سيطرته على عوائد السندات من عائد أعلى مقيّد عند 1% إلى عائد يحمل حد أقصى مرجعي عند 1%، ما قد يسمح باختراق هذا الحد إذا دعت الحاجة.
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