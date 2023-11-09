رئيس الفيدرالي في فيلادلفيا: الفائدة الأميركية بلغت ذروتها وقد لا ترفع مجدداً

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في فيلادلفيا باتريك هاركر، إن الفائدة الأميركية قد بلغت ذروتَها، ومن غير المرجح أن يقوم المركزي برفع الفائدة مجددا.

وأشار إلى أن الفيدرالي لن يقوم بخفض الفائدة على المدى القصير على الأرجح.

مادة اعلانية

ولم يعلق رئيس الفيدرالي، جيروم باول، يوم أمس على السياسة النقدية في خطاب له في مؤتمر بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء قسم البحوث والإحصائيات التابع للفيدرالي.

يُذكر أن الفيدرالي قد أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير للمرة الثانية على التوالي عند 5.5%، وهو أعلى مستوى في 22 عاما.

ولم يعلق رئيس الفيدرالي، جيروم باول، يوم أمس على السياسة النقدية في خطاب له في مؤتمر بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء قسم البحوث والإحصائيات التابع للفيدرالي.