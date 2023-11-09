رئيس صندوق مصر السيادي: ضعف العملة التي جرى تعويمها "أمر جيد".. لهذا السبب!

قال رئيس صندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، اليوم الخميس، إن التضخم الذي تسارع في مصر إلى مستويات قياسية قد بلغ ذروته فيما يبدو مضيفا أن ضعف العملة التي جرى تعويمها أمر جيد للسيطرة على تكاليف الإنتاج.

وفي حديثه في مقابلة خلال مؤتمر رويترز نكست في نيويورك، قال سليمان أيضا إن هناك استيعابا جيدا للأصول في قطاع الضيافة والسياحة في مصر، وهو أحد المجالات التي تحاول الحكومة تعزيز مشاركة القطاع الخاص فيها وزيادة الإيرادات عن طريق بيع أصول مملوكة للدولة.

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وتتوقع الحكومة المصرية جمع حصيلة تصل إلى 70 مليار جنيه من الطروحات الحكومية في العام المقبل، وفقاً لتقرير نشره مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء. حيث تستهدف وزارة المالية تستهدف حصيلة إضافية من الطروحات بنحو 70 مليار جنيه، وهو ما يمثل 0.6% من الناتج المحلي في مشروع موازنة العام المالي 2023/2024، كما تستهدف الحكومة طرح عدد من المشروعات بإجمالي 5 مليارات دولار خلال الفترة (أكتوبر 2023 - يونيو 2024)، منها محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة في ديسمبر 2023، ومحطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف في يونيو 2024.