روسيا تعاني من شح في العمالة مع استمرار الحرب في أوكرانيا

يطلب الجيش الروسي ومصانع الأسلحة التابعة له عدداً متزايداً من العمال في الوقت الذي تستعد فيه موسكو لحرب طويلة مع أوكرانيا، مما يترك القطاعات الأخرى تعاني من نقص مؤلم في العمالة وزعزعة استقرار الاقتصاد الأوسع.

وقال رئيس شركة تعدين روسية كبيرة لصحيفة "فايننشال تايمز": "سوق العمل ضيق للغاية". "الأمر لا يتعلق فقط بالتعبئة أو الأشخاص الفارين من روسيا. المشكلة الرئيسية هي إنتاج الأسلحة".

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وقد ساعد نقص العمالة في الكشف عن نقاط الضعف في الاقتصاد الروسي، والتي تتناقض مع الصورة "الوردية" التي يرسمها الكرملين، بحسب "FT".

وقد أشار الرئيس فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في روسيا كدليل على صحتها الاقتصادية وفشل الحرب أو العقوبات الغربية في إلحاق أضرار جسيمة. لكن الاقتصاديين يقولون إن هذه الأرقام مضخمة بسبب الزيادات الكبيرة في الإنفاق الدفاعي وتخفي مشاكل هيكلية يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار على المدى الطويل.

روسيا ليست الدولة الوحيدة بين الاقتصادات الصناعية التي تعاني من سوق عمل ضيقة للغاية، إلا أن الحقيقة هي أن سكانها يتقدمون في السن ويتقلص عددهم. بالإضافة إلى الحرب والذي يجعل أزمة روسيا حادة بشكل خاص. وفي العام الماضي، تم حشد 300 ألف رجل فجأة للقتال وسط استمرار الحرب لفترة أطول من المتوقع.

وفر مئات الآلاف الآخرين، وأغلبهم من الشباب المتعلمين، إلى الخارج لتجنب التجنيد الإجباري، وهو النزوح الذي أضر بشدة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاعات الأخرى التي تعتمد على العمالة ذات المهارات العالية.

أدى التحسب لنزاع طويل الأمد إلى تفاقم الوضع، وفقًا لخبراء اقتصاديين ورجال أعمال روس. ومع عمل شركات الدفاع بكامل طاقتها لتزويد القوات المسلحة، فإن الصناعات المدنية تكافح من أجل توفير العمال.

ويمكن إعفاء العاملين في قطاع الدفاع من الخدمة العسكرية، مما يجعل الوظائف في مثل هذه الشركات جذابة بشكل خاص للرجال الذين يريدون تجنب التجنيد.

وانخفض معدل البطالة في روسيا إلى 3%، وهو أدنى مستوى له منذ 30 عاما، الأمر الذي جعل الشركات تكافح من أجل العثور على عمال للصناعات كثيفة العمالة التي تهيمن على اقتصاد البلاد.

من الصعب تقدير المدى الدقيق للزيادات المرتبطة بالحرب في الإنتاج وفي عدد العاملين في قطاع الدفاع من خلال البيانات المتاحة، ولكن "لقد شهدنا زيادة بنسبة 30 إلى 40 في المائة في مؤشر مديري المشتريات في القطاع العسكري منذ يناير 2023"، بحسب بافيل لوزين، من مركز تحليل السياسات الأوروبية.

وقالت الحكومة الروسية الشهر الماضي إنها تهدف إلى إنفاق 10.8 تريليون روبية (118 مليار دولار)، أو نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، على قطاع الدفاع في العام المقبل. وكان هذا ثلاثة أضعاف المبلغ المخصص في عام 2021، وهو العام الأخير قبل بدء الحرب، وأكثر بنسبة 70% مما كان مخططا له في الأصل لهذا العام. ويقول محللون مستقلون إن الأرقام الحقيقية ربما تكون أعلى إذا تم تضمين تقديرات النفقات السرية.

دليل آخر لنقص العمال هو ساعات العمل الطويلة التي يقضيها الموظف الروسي، وقد وصلت لأعلى مستوياتها منذ عقد من الزمن، حسبما كتب محللون في شركة "FinExpertiza" الاستشارية. وبدأت العديد من المصانع العمل بثلاث نوبات عمل، وهو ما يذكرنا بالعصر السوفيتي.

ففي منطقة نيجني نوفغورود، على سبيل المثال، أبلغت السلطات عن نقص غير مسبوق في العمالة، حسبما ذكرت الصحيفة المحلية "كوميرسانت". وانخفض عدد العاطلين عن العمل المسجلين بنسبة 27% في سبتمبر، وكان هناك 17 ألف وظيفة شاغرة في قطاع التصنيع في المنطقة. ومن بين هؤلاء، كان هناك 7500 وظيفة في الصناعات الدفاعية وكان الطلب يتزايد، مع إضافة 1600 وظيفة في العام الماضي.

وقال وزير التنمية الرقمية في أغسطس إن روسيا تعاني من نقص يتراوح بين 500 ألف إلى 700 ألف عامل في مجال تكنولوجيا المعلومات. وقال أحد المديرين في قطاع الاتصالات إن كبار المهنيين "سلعة نادرة".

وحتى صانعو الأسلحة يشعرون بوطأة المشكلة، على الرغم من اجتذاب موظفين من قطاعات أخرى. ويقول المسؤولون إن صناعة الدفاع تعاني من نقص يصل إلى 400 ألف عامل.

تبحث شركة "Rostec"، التي تضم منتجي الأسلحة الرئيسيين في البلاد وتوظف ما يقرب من 600 ألف شخص، عن مجندين جدد. وقال سيرجي تشيميزوف، رئيس الشركة، في مقابلة الأسبوع الماضي مع قناة روسيا 24: "نحن نفتقر إلى الموظفين، ونحن بحاجة إلى توظيف ما بين 25 ألفًا إلى 30 ألفًا".