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مصنع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
مصنع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
اقتصاد مصر

مصر توقع اتفاقيات ملزمة مع شركات لبدء تجميع السيارات محلياً

طاقة إنتاجية بعشرات الآلاف من السيارات خلال سنوات

دبي - العربية.نت
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وقعت الحكومة المصرية اليوم الخميس، ثلاث اتفاقيات إطارية ملزمة مع شركات متخصصة لتجميع السيارات محليا.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان إن الاتفاقيات جرى توقيعها بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة التابع لوزارة المالية ووحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة مع شركات عز السويدي للسيارات والدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية (إيتامكو) والمصرية لتصنيع وسائل النقل (غبور مصر).

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وأضاف البيان أن الاتفاقيات تشمل تصنيع سيارات بروتون الماليزية في مصانع عز السويدي بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة خلال السنوات المقبلة باستثمارات تتخطى 15 مليون دولار، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

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وقال عبد الرحمن سلطان الرئيس التنفيذي لشركة مصانع عز السويدي للسيارات إن الشركة تعمل على إنتاج سيارات الوقود التقليدية والسيارات الكهربائية للسوق المحلية وكذلك للتصدير لدول أخرى موضحاً أن التصدير سيبدأ مباشرة مع بداية الإنتاج.

ونقل البيان عن رامز أديب ممثل شركتي إيتامكو وغبور مصر إنه يجري حاليا إنشاء مصنع في مدينة السادات بتكلفة استثمارية ملياري جنيه مع تجهيزات متخصصة للموديلات تبلغ تكلفتها 20 مليون دولار.

وتوقع أديب أن تصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لأكثر من 100 ألف وحدة.

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